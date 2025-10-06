WEBINAIRE (présentation à distance) de LA PLATEFORME DUODAY dans le cadre de la semaine nationale du Handicap web Agence CAEN FRESNEL Caen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-06T14:00 – 2025-10-06T16:00

Attention : il s’agit d’une réunion en visioconférence. À l’occasion du DUODAY 2025, FRANCE TRAVAIL vous invite à explorer la plateforme DUODAY. Dans le cadre de la semaine dédiée aux personnes en situation de handicap, vous avez l’opportunité de participer chaque année à une journée d’observation dans une entreprise pour découvrir un métier qui vous passionne. Cette année, cet événement se déroulera le 20 novembre. Envie de vivre cette expérience ? Participez à notre atelier où nous vous présenterons le dispositif et vous expliquerons comment vous impliquer et trouver une entreprise. Ne laissez pas passer cette chance ! Cet atelier vous permettra justement de découvrir la plateforme et de vous positionner efficacement. Pour profiter de cette opportunité, il vous suffira de vous inscrire ensuite sur la plateforme numérique et de rechercher une entreprise ou un poste.

Accueil des participants – Présentation de la plateforme DUODAY – Comment créer mon espace et me positionner sur des offres de Duo ?

Agence CAEN FRESNEL 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/492423

