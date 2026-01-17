Webinaire | Présentation des programmes d’incubation et d’accélération, En ligne, Lille

Webinaire | Présentation des programmes d’incubation et d’accélération Jeudi 29 janvier, 12h00 En ligne Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-29T12:00:00+01:00 – 2026-01-29T13:00:00+01:00

Fin : 2026-01-29T12:00:00+01:00 – 2026-01-29T13:00:00+01:00

⚡ Lancez votre projet avec notre programme d’incubation et scalez votre Startup avec notre programme d’accélération !

A l’occasion de ce webinaire, Kate Hopton vous présentera ces deux programmes et répondra à vos questions !

Au sommaire :

– Présentation des domaines d’expertise et des parcours spécialisés :

Agtech | Greentech | Gestion de l’eau | Edtech | Rhtech | RetailTech | Ecommerce DNVB | Cybersecurity | GreenIT | AI & Productivity | DATA | Proptech | Biodiversité & Renaturation urbaines | Industry | Robotics & IOT | SpaceTech | DeepTech

– Le contenu des programmes d’incubation et d’accélération : keynotes, mentoring, événements, salons, partenaires et bien d’autres…

– Questions & réponses

⚡ Nos programmes d’incubation et d’accélération sont financés à 100% grâce au soutien de la Métropole Européenne de Lille (MEL), de la Région Hauts-de-France et la Ville de Lille.

Programme d’incubation : candidatures avant le 20 février pour un démarrage le 3 mars.

Programme d’accélération : candidatures ouvertes toute l’année

