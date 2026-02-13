Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers

Webinaire – Présentation du BPREA à distance Mardi 3 mars, 18h00 Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire Maine-et-Loire

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T18:00:00+01:00 – 2026-03-03T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-03T18:00:00+01:00 – 2026-03-03T19:00:00+01:00

Au programme

Rendez-vous le mardi 3 mars 2026, de 18 h à 19 h.

Ce webinaire vous permettra :

de découvrir les objectifs, l’organisation, le planning de la formation ;

d’évoquer les pré-requis

d’évoquer les financements

de poser vos questions en direct.

En savoir + sur la formation BPREA Polyculture élevage bovin à distance

Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire 9 rue andré brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/09009482-2170-470c-ae35-0a1806ca737b@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920 »}] [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/notre-offre-de-formations-a-distance/detail-des-formation-a-distance/bprea-polyculture-elevage-bovin-a-distance »}] https://events.teams.microsoft.com/event/09009482-2170-470c-ae35-0a1806ca737b@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920

Vous vous interrogez sur le BPREA à distance et sur son organisation ? Nous vous proposons d’en savoir plus lors d’un webinaire d’information dédié.