Webinaire / Qui recrute en alternance en Bretagne ? Mercredi 29 avril, 12h30 Sur inscription

Découvrez « Qui recrute en Bretagne ? », le rendez-vous pour booster votre carrière en région Bretagne ! Découvrez les secteurs qui cartonnent et échangez en direct avec des experts de la région.

**MARDI 29 AVRIL (12H30-13H30)**

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### Pour qui ?

Que vous soyez :

> En recherche d’emploi : Débutant, expert, en reconversion ou nouvel arrivant en terre bretonne.

> Étudiant ou jeune diplômé : En quête d’un stage, d’une alternance ou d’un premier job.

> Curieux du marché : Pour rester à la page sur les tendances de l’emploi en Bretagne.

[**> JE M’INSCRIS <**](https://event.apec.fr/fr/qui-recrute-en-bretagne/sinscrire-1) ------------------------------------------------------------------------------------- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-04-29T12:30:00.000+02:00 Fin : 2026-04-29T13:30:00.000+02:00 2 https://event.apec.fr/fr/qui-recrute-en-bretagne/sinscrire-1

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