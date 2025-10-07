Webinaire retraite à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Webinaire retraite à Laissac Laissac-Sévérac l’Église mardi 7 octobre 2025.
Webinaire retraite à Laissac
27 Place Roland Saules Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Sans inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-07
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Webinaire sans inscription sur le thème Retraite . Mardi 07 Octobre 2025 de 17h30 à 19h30. Salle du conseil de la mairie de Laissac au rez de chaussée à gauche.
.
.
27 Place Roland Saules Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 60 56 laissagais@france-services.gouv.fr
English :
No-registration webinar on Retirement . Tuesday, October 07, 2025 from 5:30pm to 7:30pm. Laissac Town Hall Council Room, ground floor, left.
.
German :
Webinar ohne Anmeldung zum Thema Ruhestand . Dienstag, 07. Oktober 2025 von 17:30 bis 19:30 Uhr. Ratssaal des Rathauses von Laissac im Erdgeschoss auf der linken Seite.
.
Italiano :
Webinar senza registrazione su Pensionamento . Martedì 07 ottobre 2025 dalle 17.30 alle 19.30. Sala consiliare del municipio di Laissac, piano terra a sinistra.
.
Espanol :
Seminario web sin inscripción previa sobre Jubilación . Martes 07 de octubre 2025 de 17h30 a 19h30. Sala del Consejo en el Ayuntamiento de Laissac en la planta baja a la izquierda.
.
L’événement Webinaire retraite à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-10-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)