Webinaire « Santé mentale & recherche d’emploi » (SISM 2025)

Webinaire « Santé mentale & recherche d’emploi » (SISM 2025) mardi 14 octobre 2025.

“J’ai honte d’être au chômage, du coup je m’isole…”

Le chômage fragilise la santé mentale, mais il existe des solutions pour renforcer la résilience et la confiance.

Rejoignez notre webinaire gratuit, organisé par l’équipe de l’Activ’Lab – le laboratoire d’innovation d’Activ’Action dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2025 pour :

Comprendre les effets du chômage sur le bien-être

Découvrir l’impact des pratiques de recrutement

Explorer des ressources concrètes pour mieux traverser et accompagner cette période

Mardi 14 octobre 2025 – 13h à 14h30

Événement en ligne – gratuit et ouvert à toutes et tous

Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici : Inscription Webinaire Santé Mentale et Recherche d’Emploi

Un temps d’échange, ouvert à toutes et tous, pour découvrir comment faire du lien social et des compétences psychosociales de vrais alliés face aux défis de la recherche d’emploi

Le mardi 14 octobre 2025

de 13h00 à 14h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.

https://www.eventbrite.fr/e/webinaire-sante-mentale-recherche-demploi-tickets-1753730748879?aff=oddtdtcreator