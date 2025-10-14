Webinaire « Santé mentale & recherche d’emploi » (SISM 2025)
“J’ai honte d’être au chômage, du coup je m’isole…”
Le chômage fragilise la santé mentale, mais il existe des solutions pour renforcer la résilience et la confiance.
Rejoignez notre webinaire gratuit, organisé par l’équipe de l’Activ’Lab – le laboratoire d’innovation d’Activ’Action dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2025 pour :
- Comprendre les effets du chômage sur le bien-être
- Découvrir l’impact des pratiques de recrutement
- Explorer des ressources concrètes pour mieux traverser et accompagner cette période
Mardi 14 octobre 2025 – 13h à 14h30
Événement en ligne – gratuit et ouvert à toutes et tous
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici : Inscription Webinaire Santé Mentale et Recherche d’Emploi
Un temps d’échange, ouvert à toutes et tous, pour découvrir comment faire du lien social et des compétences psychosociales de vrais alliés face aux défis de la recherche d’emploi
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.
