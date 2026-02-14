WEBINAIRE – Session d’information ERC Synergy Grant 2027 (9-10/03/2026), En ligne, Orsay

WEBINAIRE – Session d’information ERC Synergy Grant 2027 (9-10/03/2026) 9 et 10 mars En ligne Essonne

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T09:30:00+01:00 – 2026-03-09T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T09:30:00+01:00 – 2026-03-10T12:30:00+01:00

Dans le cadre de l’accompagnement ERC-UPSaclay, une session d’information à destination des chercheur-se-s et enseignant-e-s – chercheur-se-s et personnels administratifs du périmètre de l’Université Paris-Saclay (et de l’Institut Polytechnique de Paris) est organisée au sujet de l’appel ERC Synergy Grant 2027. Cette session se déroule sur deux matinées , les 9 et 10 mars 2026, en Visioconférence (en anglais).

Session plénière le 09 mars 2026 :

• 9h30 – 11h15 : Présentation générale de l’appel ERC Synergy Grant 2027. L’objectif de cette session sera de présenter les critères d’évaluation, la procédure de soumission ainsi que les panels d’évaluation l’ERC

• 11h30 – 13h00 : Table-ronde, à laquelle des experts, lauréats et chargés d’affaires Europe participeront. Ce moment d’échanges sera l’occasion pour vous de bénéficier de conseils de la part de différents acteurs, et de poser toutes vos questions.

Session plénière le 10 mars 2026 :

• 9h30 – 12h30 : Conseils sur la rédaction d’une proposition. Ce webinaire aura pour objectif d’apporter des conseils et exposer les meilleures pratiques pour préparer et optimiser votre candidature sur les parties B1 et B2. Un temps de questions/réponses est prévu en fin de session.

Vous pourrez également bénéficier d’un entretien individuel d’une heure avec un de nos experts ERC autour de votre idée de projet. Les entretiens auront lieu les 25 et 27 mars 2026 (ou à des dates ultérieures) et se feront par visioconférence. Merci d’indiquer dans la partie « commentaires » du formulaire si vous avez des disponibilités particulières pour le jour choisi (matin, après-midi).

Si vous n’êtes pas disponible les 25 et 27 mars, vous pourrez bénéficier d’une entretien en ligne à une date ultérieure. Veillez à bien l’indiquer dans le formulaire d’inscription.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Attention, ces webinaires ainsi que les entretiens individuels sont réservés aux chercheur-se-s, enseignant-e-s – chercheur-se-s et personnels administratifs faisant partie du périmètre de l’Université Paris-Saclay (ainsi que de l’Institut Polytechnique de Paris).

A noter : toutes les sessions se déroulant en visioconférence, le programme définitif inclura les liens pour connexion en ligne et sera transmis à l’ensemble des inscrits la 1ère semaine du mois de mars. Les personnes ayant demandé un entretien seront contactées peu après leur inscription pour adapter au mieux le service d’accompagnement à leurs connaissances de l’ERC et au statut de préparation de leur projet.

Si vous avez des questions concernant l’organisation de ces journées, n’hésitez pas à nous contacter: erc@universite-paris-saclay.fr

En ligne université paris saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

N’hésitez pas à vous inscrire à la session d’accompagnement organisée par l’Université Paris-Saclay en vue de l’appel ERC Synergy Grant 2027. ERC SYNERGY