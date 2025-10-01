Webinaire S’installer en Agriculture, par où commencer ? BRETAGNE Rennes

Rejoignez nous pour une conférence inspirante et informative dédiée à tous ceux qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise agricole en Bretagne ! Dans le cadre des journées des métiers de l’agriculture et du vivant, la Chambre d’Agriculture organise cette conférence qui vous guidera à travers les étapes essentielles pour concrétiser votre projet. Vous découvrirez comment préparer votre projet, accéder au foncier, trouver une exploitation à reprendre, et bénéficier des aides à l’installation. Des contacts utiles vous seront fournis pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale. Que vous soyez débutant ou déjà engagé dans le secteur agricole, cette conférence vous offrira des opportunités concrètes pour avancer sereinement.

Durée : 1h30 sur 6 temps : 1. Préparation du projet : Conseils pratiques pour structurer et planifier votre projet agricole. 2. Accès au foncier : Informations sur les démarches et les ressources disponibles pour acquérir des terres agricoles. 3. Outils pour trouver une exploitation : Présentation des plateformes et des réseaux utiles pour identifier des opportunités de reprise. 4. Aides à l’installation : Détails sur les dispositifs d’aide financière et les soutiens disponibles pour les nouveaux entrepreneurs agricoles. 5. Echanges de contacts utiles pouvant vous accompagner dans votre projet. 6. Conclusion : Résumé des points clés et perspectives pour la suite de votre projet.

Dates et horaires :
Début : 2025-10-01T10:30:00
Fin : 2025-10-01T12:00:00

Début : 2025-10-01T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/494373

Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne