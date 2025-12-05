Webinaire : « s’installer en agriculture : par où commencer? » Rennes – BRETAGNE Rennes Vendredi 5 décembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Rejoignez nous pour une conférence inspirante et informative dédiée à tous ceux qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise agricole en Bretagne ! Dans le cadre de la Semaine de la Reprise et de la Création d’Entreprises : Semaine Re start, la Chambre d’Agriculture organise cette conférence qui vous guidera à travers les étapes essentielles pour concrétiser votre projet. Vous découvrirez comment préparer votre projet, accéder au foncier, trouver une exploitation à reprendre, et bénéficier d

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T12:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/515871

Rennes – BRETAGNE 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35706 Ille-et-Vilaine