Webinaire : Un projet d’énergie renouvelable dans votre village ou quartier, le guide pratique pour habitants motivés ! En ligne Lutterbach Lundi 8 décembre, 12h00 Gratuit, sans inscription

Un webinaire court et participatif pour découvrir les étapes essentielles pour lancer un projet d’énergie citoyenne, avec les conseils et retours d’expérience de collectifs du Grand Est.

Envie de lancer un projet d’énergie renouvelable avec des habitants de votre village ou de votre quartier ? Ce Déj’EnR vous présente les étapes clés pour réussir un projet d’énergie citoyenne, avec des conseils pratiques et des retours d’expérience de collectifs du Grand Est qui ont déjà mené leur projet à bien.

**Au programme :**

• Comprendre les étapes d’un projet d’énergie citoyenne

• Identifier les accompagnements possibles

• Écouter le témoignage de collectifs : démarrage, organisation interne, conseils issus du terrain

**Déroulé :**

15 min de présentation • 15 min de retours d’expérience • 20 min d’échanges

**Participation gratuite et sans inscription.**

Un programme des réseaux GECLER & Générateurs en Grand Est, animé par les associations Alter Alsace Énergies, ALE08 et Lorraine Énergies renouvelables, soutenu par Climaxion (Un programme de l’ADEME et la Région Grand Est) et l’Union Européenne.

Rendez vous le lundi 8 décembre 2025 – 12h (en ligne sur [zoom](https://us02web.zoom.us/j/87250821849)), plus d’information sur [https://gecler.fr/dejenr/](https://gecler.fr/dejenr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-08T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-08T12:50:00.000+01:00

1

https://gecler.fr/dejenr/

En ligne 4 rue maréchal Foch 68 460 LUTTERBACH Lutterbach 68460 Collectivité européenne d’Alsace