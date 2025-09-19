[WEBINAIRE] Validez vos acquis à l’université ! 19 septembre 2025 – 10 juillet 2026

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou accéder plus facilement à une formation.

Trois dispositifs de validation des acquis sont accessibles dans l’enseignement supérieur :

* **la VAPP** (validation des acquis personnels et professionnels) permet de réduire votre parcours de formation ;

* **la VAE** (validation des acquis de l’expérience) permet l’obtention de tout ou partie d’un diplôme.

* **la VES** (validation des études supérieures) permet la reconnaissance des études suivies en France ou à l’étranger

Participez à une réunion d’information en ligne et identifiez le dispositif adapté à votre projet : diplômes accessibles, attentes, étapes, financements, etc.

**Prochaines dates de réunion d’information :**

* vendredi 19 septembre 2025, de 11h à 12h30

* jeudi 16 octobre 2025, de 11h à 12h30

* lundi 17 novembre 2025, de 11h à 12h30

* vendredi 19 décembre 2025, de 11h à 12h30

* jeudi 15 janvier 2026, de 11h à 12h30

* vendredi 13 février 2026, de 11h à 12h30

* vendredi 13 mars 2026, de 11h à 12h30

* vendredi 10 avril 2026, de 11h à 12h30

* lundi 11 mai 2026, de 11h à 12h30

* vendredi 12 juin 2026, de 11h à 12h30

* vendredi 10 juillet 2026, de 11h à 12h30

Vous souhaitez participer à cet échange ? Merci de vous inscrire via [**ce formulaire**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/infovalidation)**.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T12:30:00.000+02:00

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https://formation-continue.univ-rennes.fr/infovalidation



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