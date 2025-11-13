[WEBINAIRE] VIE à l’export : un levier stratégique pour se développer à l’international – Mode d’emploi Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Angers

[WEBINAIRE] VIE à l’export : un levier stratégique pour se développer à l’international – Mode d’emploi Jeudi 13 novembre, 10h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Webinaire ouvert à toutes les entreprises viticoles et agroalimentaires des Pays de la Loire, sur inscription. Clôture des inscriptions le 12 novembre 2025.

Au programme

Le Volontariat International en Entreprise (VIE) est un dispositif public français qui permet aux entreprises de confier une mission professionnelle à l’étranger à un jeune talent (18-28 ans), pour une durée de 6 à 24 mois.

Ce programme, géré par Business France, offre aux entreprises une solution flexible, économique et sécurisée pour développer leur présence à l’international.

Présentation du dispositif, du fonctionnement et du coût.

Explication du processus de recrutement.

Présentation des aides régionales éligibles.

Retour d’expérience d’une entreprise ayant fait appel à un VIE.

Questions réponses.

Ce webinaire sera présenté par Héloïse QUOTSCHALLA, responsable commerciale VIE Pays de la Loire et Bretagne.

En savoir + sur le Club Export de Food’Loire

Contact

Louise GRAMMOND, chargée de mission promotion qualité.

Louise GRAMMOND, chargée de mission promotion qualité.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire, Angers (49) 9 rue André Brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

