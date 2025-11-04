Webinaires de sensibilisation aux violences en périnatalité

Organisation de 4 webinaires de sensibilisation des professionnels de santé et de la périnatalité les 4, 14, 18 et 25 novembre 2025.

4 novembre : contexte (chiffres, définitions)

14 novembre : psychotrauma et troubles psychiques

18 novembre : rédaction du certificat médical et prise en charge

25 novembre : où orienter?mesures de protection

gratuit

https://www.rspp.fr/violences/programmation-de-4-webinaires-de-sensibilisation-aux-violences-en-p%C3%A9rinatalit%C3%A9—nov.-2025 contact@rspp.fr