Webinaires DEPHY FERME Saison 3 Jeudi 16 avril, 13h00

Inscription Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:00:00+02:00

Les Webinaires DEPHY FERME :

Date : jeudi, 16 avril, 1:00 PM

Stratégies de gestion du ray-grass en polyculture-élevage

Polyculture-élevage

1ère partie : Témoignage d’un agriculteur sur la gestion du ray-grass sur une parcelle

Intervenants : Tiago Lodi de Souza, Ingénieur Réseau DEPHY FERME Pays de la Loire

Retrouvez les travaux de son groupe ici : Groupe DEPHY du Bocage Nantais avec Romain Maillard, agriculteur membre du groupe DEPHY du Bocage Nantais

2ème partie : Retour d’expérience sur 3 itinéraires techniques pour la gestion du ray-grass

Intervenant : Clément Chevalier, Ingénieur Réseau DEPHY FERME Normandie

Retrouvez les travaux de son groupe ici : Groupe DEPHY Bessin Polyculture élevage

Replays : disponibles sur cette page à l’issue de chaque webinaire ou directement sur notre chaîne YouTube

Inscription

Contact : Leïla THOMAS communication.dephy@france.chambres-agriculture.fr

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Comment le réseau DEPHY FERME a-t-il atteint ses résultats de réduction des produits phytosanitaires ? Stratégies de gestion du ray-grass en polyculture-élevage