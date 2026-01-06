Webinaires familles En ligne Rennes 2 – 5 février Charente

Inscription par l’élève/ famille

Participez à nos webinaires d’information sur les formations post-Bac de l’Université de Rennes

Les webinaires ont pour objectif de présenter certaines filières de l’Université de Rennes aux lycéens et leurs familles par des responsables de formation et/ ou directeurs de composante/ UFR afin d’éclairer leurs questionnements sur certaines formations post-bac. Les webinaires proposés par l’Université de Rennes :

**Lundi 2 février 2026**

* **Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) Sciences, Environnement, Société (SEnS)**, avec Philippe Steer, Responsable pédagogique du CPES Sens de l’Université de Rennes / Lycée Chateaubriand / ENS Rennes

**Mardi 3 février 2026**

* **Études de Droit**, avec Marie Gayet, responsable du portail première année Droit-Science politique de l’Université de Rennes

**Mercredi 4 février 2026**

* **Études de santé PASS/LAS**, avec Xavier Palard, Associate Professor (MD, PhD) et Chef de service Médecine nucléaire

**Jeudi 5 février 2026**

* **Portail Physique, Chimie, Sciences de la Terre et Mécanique (PCSTM)**, avec Gabriel Delhaye, Enseignant-chercheur, responsable de la licence PCSTM de l’Université de Rennes et Bruno Bêche, Professeur de Physique à l’Université de Rennes (ESIR et Faculté des Sciences). Chercheur à l’ Institut IETR du CNRS et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France – IUF Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-02T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T19:00:00.000+01:00

2

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr

En ligne En ligne (Internet) Rennes 35000 Charente

bu-contact@listes.univ-rennes1.rr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

