Webinaires MISCAN’PLUS, ,
Webinaires MISCAN’PLUS, , mardi 21 avril 2026.
Webinaires MISCAN’PLUS Mardi 21 avril, 13h30
Inscription Gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T13:30:00+02:00 – 2026-04-21T14:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T13:30:00+02:00 – 2026-04-21T14:00:00+02:00
Webinaire Miscan’Plus – Le miscanthus comme combustible
Date : 21 avril
Inscription
Webinaire Miscan’Plus – Le miscanthus comme combustible
Les projets utilisant le miscanthus comme combustible sont de plus en plus nombreux pour de nombreuses bonnes raisons.
Des projets vertueux de territoires, venez les découvrir et identifier les points de vigilance.
Intervenant:
Thomas LEVEAUX
Conseiller
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Le projet MISCAN’PLUS vise à répondre à un besoin central : outiller les conseillers et accompagner les agriculteurs pour sécuriser et accélérer le développement de filières locales miscanthus.