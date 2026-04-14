Webinaires MISCAN’PLUS Mardi 21 avril, 13h30

Inscription Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T13:30:00+02:00 – 2026-04-21T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T13:30:00+02:00 – 2026-04-21T14:00:00+02:00

Webinaire Miscan’Plus – Le miscanthus comme combustible

Date : 21 avril

Inscription

Webinaire Miscan’Plus – Le miscanthus comme combustible

Les projets utilisant le miscanthus comme combustible sont de plus en plus nombreux pour de nombreuses bonnes raisons.

Des projets vertueux de territoires, venez les découvrir et identifier les points de vigilance.

Intervenant:

Thomas LEVEAUX

Conseiller

[{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/2d0ee37c-77f2-4929-b384-3b5c4822b894@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920/registration »}] [{« link »: « https://events.teams.microsoft.com/event/2d0ee37c-77f2-4929-b384-3b5c4822b894@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920/registration »}] https://events.teams.microsoft.com/event/2d0ee37c-77f2-4929-b384-3b5c4822b894@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920/registration

Le projet MISCAN’PLUS vise à répondre à un besoin central : outiller les conseillers et accompagner les agriculteurs pour sécuriser et accélérer le développement de filières locales miscanthus.