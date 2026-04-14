Webinaires Miscan’Plus Mardi 28 avril, 13h30

Inscription Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T13:30:00+02:00 – 2026-04-28T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T13:30:00+02:00 – 2026-04-28T14:00:00+02:00

Webinaire Miscan’Plus – Le miscanthus et l’environnement

Date : 28 avril

Inscription

Webinaire Miscan’Plus – Le miscanthus et l’environnement : ses atouts sociétaux et ses limites

Le miscanthus a de nombreux atouts, venez les découvrir. Mais attention il a aussi quelques limites. Le débat est ouvert.

Intervenants :

Delphine TREBOZ

Chargée d’Etudes Captages

Marion BOUCHER

Chargée de mission érosion environnement

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Le projet MISCAN’PLUS vise à répondre à un besoin central : outiller les conseillers et accompagner les agriculteurs pour sécuriser et accélérer le développement de filières locales miscanthus.