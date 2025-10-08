Webinar « Décrochez le bon poste… même si vous n’avez pas le profil idéal » HEC Alumni Paris

Découvrez les 9 bons réflexes des outsiders qui obtiennent le poste qu’ils ciblent.

– Vous souhaitez changer d’univers après une belle première carrière en ligne droite ?

– Vous voulez percer ou revenir dans un secteur compétitif ?

– Vous avez toutes les clés pour réussir mais… il y a un trou dans votre CV ?

– On vous laisse entendre que vous êtes trop “senior” pour le poste ?

Malgré votre motivation et vos points forts dans un marché de l’emploi en tension, vous n’êtes pas le candidat “évident” pour le poste que vous visez : comment décrocher suffisamment d’entretiens et les transformer ?

Ce webinar d’1h30 vous aidera à adopter le bon état d’esprit et à optimiser votre stratégie. Vous repartirez avec des astuces concrètes pour vos outils de communication (CV, pitch…)

Animatrice : Marine Griot (H.98) accompagne les cadres pour décrocher le job qui leur tient à coeur. Elle intervient à HEC et à l’École Polytechnique. Elle publie chaque lundi une newsletter pleine d’astuces et d’optimisme pour les quadras et + qui souhaitent changer pour un poste et un secteur en accord avec leurs valeurs (abonnement sur lundisoleil.com).

« Je cherchais des astuces pour dynamiser ma recherche d’emploi : super contenu, présentation dynamique, efficace et positive. »

« J’aimerais évoluer vers un poste en rupture avec mon parcours jusqu’ici : un boost d’énergie ! Merci »

8 octobre 2025, 12:30

14:00

