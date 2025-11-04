Webinar « Développer son activité avec LinkedIn » HEC Alumni Paris Mardi 4 novembre, 09h00 sur inscription

Webinar « Développer son activité avec LinkedIn » avec HEC Alumni

Avec 31 millions de comptes en France, vos futurs clients sont sur LinkedIn.

Que vous soyez coach, consultant, formateur, dans la fonction commerciale, vos prospects sont sur LinkedIn.

Vous aimeriez beaucoup que LinkedIn vous aide à trouver des clients mais vous ne savez pas comment faire : faut-il publier ? comment ? à quelle fréquence ? faut-il les approcher directement ? Mais il faut les trouver et savoir quels messages envoyer.

Vous découvrirez ce que l’IA peut faire sur un profil Linkedin ou pas.

Dans ce webinar, vous aurez toutes les clés pour devenir autonomes dans votre développement commercial : publications, likes, commentaires, moteur de recherche, approche directe…

Avec des exemples concrets de messages à envoyer à vos cibles. Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire.

Expert

Cyril Bladier (E.07) est créateur de l’agence Business-on-Line, expert des réseaux sociaux et auteur de « La boîte à outils des réseaux sociaux » chez Dunod ([http://cyrilbladier.eu/xSYDYU](http://cyrilbladier.eu/xSYDYU)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T11:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/webinar-developper-son-activite-avec-linkedin-4-novembre/2025/10/28/11765

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris