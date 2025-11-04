Webinar « Devenir une référence dans son domaine » HEC Alumni Paris Mardi 4 novembre, 12h30 sur inscription

Webinar « Devenir une référence dans son domaine » avec HEC Alumni

Distinguez-vous de vos compétiteurs

et attirez les meilleures opportunités via une image de marque forte.

Lors même qu’on a conscience de la valeur qu’on peut apporter, encore faut-il que ce soit clair et distinctif. Or, c’est souvent difficile à formuler lorsqu’il s’agit de soi-même, et c’est encore plus compliqué quand on envisage un changement. Une image de marque forte est pourtant indispensable à la réussite.

Or, en réalité la plupart des professionnels restent perdus dans la masse. A l’ère d’internet, il est plus facile que jamais de comparer les professionnels les uns aux autres, et ceux qui ont la meilleure réputation ont accès aux décideurs et gagnent significativement plus que ceux qui restent génériques. Par contre, si votre image de marque manque de clarté ou de pertinence, vous passez à côté des meilleures opportunités.

Si vous lisez ceci, vous êtes probablement déjà convaincu que vous devez parvenir à trouver votre différenciation mais ça n’est pas si évident et vous vous demandez par où commencer.

Que vous souhaitiez accélérer votre carrière, réussir une transition professionnelle ou vous positionner pour des missions d’une autre envergure, ce webinaire vous aidera à intégrer les principes essentiels d’une image de marque gagnante. Si vous voulez vous donner les moyens d’aller plus loin, rejoignez-vous.

L’intervenante : O’ona Souissi, Fondatrice de CAREER ON PURPOSE (lien : [https://careeronpurpose.com](https://careeronpurpose.com)), aide les dirigeants, cadres et experts à l’international à bâtir une carrière qui a du sens. Pour clarifier vos options et prendre les décisions importantes pour votre carrière, vous pourrez trouver 3 frameworks téléchargeables gratuitement sur www.careeronpurpose.com (lien : [https://careeronpurpose.com](https://careeronpurpose.com)). Pour un accompagnement personnalisé : REIGNITE – 100 jours pour une carrière qui a du sens (lien : [https://careeronpurpose.com/reignite-2021](https://careeronpurpose.com/reignite-2021)) (éligible CPF, OPCO…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T14:00:00.000+01:00

