Webinar : En ligne (100% digital): https://www.forindustrie.fr/ Marignane

Webinar : Jeudi 27 novembre, 11h30 En ligne (100% digital): https://www.forindustrie.fr/ Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T11:30:00+01:00 – 2025-11-27T12:15:00+01:00

Fin : 2025-11-27T11:30:00+01:00 – 2025-11-27T12:15:00+01:00

Découvrez les coulisses de la mobilité de demain lors d’un échange inspirant avec Saloua, Project Manager, et Stéphane, Responsable Data Analytics chez Siemens Mobility.

À travers leurs parcours et leurs expériences, ils vous dévoileront comment les équipes de Siemens repensent chaque jour la manière dont nous concevons, exploitons et améliorons nos trains et métros. Entre innovation technologique, data et durabilité, plongez dans un univers où le digital façonne concrètement l’avenir des transports.

Rendez-vous le 27 novembre à 11h30 sur la plateforme Forindustrie pour 45 minutes d’échanges enrichissants et inspirants autour des défis et des opportunités de la mobilité du futur.

En ligne (100% digital): https://www.forindustrie.fr/ marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Siemens