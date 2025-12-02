Webinar « Faites de ChatGPT (gratuit) votre allié pour décrocher votre prochain poste ou mission » HEC Alumni Paris
Webinar « Faites de ChatGPT (gratuit) votre allié pour décrocher votre prochain poste ou mission » HEC Alumni Paris Mardi 2 décembre, 09h00 sur inscription
Webinar HEC Alumni « Faites de ChatGPT (gratuit) votre allié pour décrocher votre prochain poste ou mission »
Plongez au cœur de ChatGPT pour transformer votre recherche d’emploi ou de mission.
Au programme :
– Possibilités et limites de chatGPT
– Optimisation de CV et de profil LinkedIn
– Préparez vous au mieux
– Réseautez efficacement
– Décryptez les annonces
Donnez un nouvel élan à vos recherches en faisant de chatGPT votre sparring partner personnel.
Expert
Cyril Bladier (E.07) est créateur de l’agence Business-on-Line, expert des réseaux sociaux et auteur de « La boîte à outils des réseaux sociaux » chez Dunod.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-02T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-02T11:00:00.000+01:00
https://www.hecalumni.fr/fr/event/webinar-faites-de-chatgpt-gratuit-votre-allie-pour-decrocher-votre-prochain-poste-ou-mission-2-decembre/2025/11/24/11763
HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris