Webinar HEC Alumni « Faites de ChatGPT (gratuit) votre allié pour décrocher votre prochain poste ou mission »

Plongez au cœur de ChatGPT pour transformer votre recherche d’emploi ou de mission.

Au programme :

– Possibilités et limites de chatGPT

– Optimisation de CV et de profil LinkedIn

– Préparez vous au mieux

– Réseautez efficacement

– Décryptez les annonces

Donnez un nouvel élan à vos recherches en faisant de chatGPT votre sparring partner personnel.

Expert
Cyril Bladier (E.07) est créateur de l’agence Business-on-Line, expert des réseaux sociaux et auteur de « La boîte à outils des réseaux sociaux » chez Dunod.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-02T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-02T11:00:00.000+01:00

 https://www.hecalumni.fr/fr/event/webinar-faites-de-chatgpt-gratuit-votre-allie-pour-decrocher-votre-prochain-poste-ou-mission-2-decembre/2025/11/24/11763

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris