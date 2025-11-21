WEBINAR GEF avec Delphine O sur la diplomatie féministe HEC Alumni Paris Vendredi 21 novembre, 12h30 sur inscription

HEC We&men a le plaisir de relayer l’invitation de Grandes Ecoles au Féminin

pour un webinaire avec

WEBINAR GEF avec Delphine O,

Auteure de « La diplomatie féministe est un sport de combat »

Les 22 et 23 octobre 2025, le Quai d’Orsay accueillait la 4ᵉ Conférence mondiale des diplomaties féministes cornaquée par Delphine O, diplomate chevronnée, secrétaire générale de la quatrième conférence ministérielle des diplomaties féministes à l’issue de laquelle 31 états ont réaffirmé leur engagement ferme.

En quoi consiste une diplomatie féministe ? En quoi est-ce important, aujourd’hui plus que jamais de la déployer ? Venez le découvrir au cours de ce webinaire.

Qui est Delphine O ?

Diplomée de l’Ecole Normale Supérieure et de la Harvard Kennedy School, Delphine O a été en poste à Séoul, New York, Washington et Kaboul. Elle a été députée de 2017 à 2019. Elle a dirigé, pour le Quai d’Orsay la conception et la réalisation du Forum Génération Egalité, la plus grande conférence internationale sur les droits des femmes depuis la conférence de Pékin en 1995 à Paris en juin 2021.

Delphine O est French-American Young Leaders 2019 et Munich Young Leader 2019. Elle est membre du Conseil du Council of the European Council on Foreign Relations (ECFR), administratrice de l’Institut des Relations Internationales et Strétagiques (IRIS), membre du conseil d’orientation stratégique du German Marshall Fund (GMF) Paris, présidente honoraire de l’Institut du Genre en Géopolitique et membre du Conseil d’orientation d’Open Diplomacy.

Elle fait partie des « 40 femmes Forbes » en 2021.

Informations pratiques :

Date : Vendredi 21 novembre

Horaire : 12h30 – 13h30

Lieu : Zoom (le lien sera envoyé aux inscrits).

Le lien vers le webinar sera adressé la veille aux personnes inscrites (10 €).

Veuillez contacter l’équipe de GEF pour obtenir le tarif Etudiant – Sans Emploi (5 €).

La modération de cet échange sera assurée par Bénédicte Champenois Rousseau, sociologue indépendante, membre du comité de GEF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T13:30:00.000+01:00

