WEBINAR GEF | Filles et maths, mission impossible ? HEC Alumni Paris Mardi 16 décembre, 12h30 sur inscription

WEBINAR GEF | Filles et maths, mission impossible ? Par HEC Alumni

6 % de femmes lauréates d’un prix Nobel scientifique : reflet d’aptitudes innées exclusivement masculines… ou conséquence d’une autocensure féminine construite dès l’enfance ?Les filles seraient-elles vraiment « moins bonnes » en mathématiques ? Et comment expliquer que, malgré de meilleurs résultats scolaires, elles soient si peu nombreuses à poursuivre des carrières scientifiques de haut niveau ?

Autant de questions que nous explorerons avec Charlotte Jacquemot, normalienne, directrice du Département d’études cognitives (DEC) à l’ENS-PSL, chercheuse au CNRS et coordinatrice du programme Femmes et Filles de Sciences de l’ENS.

À propos de l’intervenante :

Spécialiste en neurosciences cognitives, Charlotte Jacquemot mène ses recherches au sein de l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale (IMRB, UPEC). Ses travaux portent sur le langage et les fonctions exécutives, avec un objectif : développer des outils innovants pour améliorer la prise en charge médicale des troubles cognitifs (diagnostic, pronostic, rééducation) notamment après un AVC ou dans les maladies neurodégénératives. Elle est à l’origine de la batterie CALAP, un dispositif de référence pour l’évaluation rapide des troubles du langage.

Très engagée sur les enjeux de genre dans la science, elle coordonne le programme Femmes et Filles de Sciences à l’ENS et a reçu en octobre 2025 le Prix de la délégation aux droits des femmes du Sénat pour son action en faveur de l’égalité femmes-hommes et pour son combat contre les stéréotypes et biais genrés qui freinent l’orientation des filles vers les carrières scientifiques.

Informations pratiques :

Date : Mardi 16 décembre

Horaire : 12h30 – 13h30

Lieu : Zoom (le lien sera envoyé aux inscrits).

La modération de cet échange sera assurée par Bénédicte Champenois Rousseau, sociologue indépendante, membre du comité de GEF

Prenez une vraie pause déjeuner : nourrissez votre esprit et vos pratiques.

Ne manquez pas cet événement inspirant et enrichissant !

Le lien vers le webinar sera adressé la veille aux personnes inscrites (10 €).

Veuillez contacter l’équipe de GEF pour obtenir le tarif Etudiant – Sans Emploi (5 €).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-16T13:30:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/webinar-gef-filles-et-maths-mission-impossible/2025/12/13/13231

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris