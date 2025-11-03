Webinar HEC Paris – GE spécial lycéens et classes préparatoires HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 10 décembre, 18h00 sur inscription

Webinar HEC Paris – Grande Ecole spécial lycéens et classes préparatoires

Rejoignez le webinar spécial lycéens et préparationnaires de HEC Paris

Le directeur du recrutement et des étudiants vous présenteront le programme de la Grande Ecole HEC, ses avantages et ses débouchés.

Vous pourrez également poser toutes vos questions sur le concours, le cursus, l’international, les stages, le financement de vos frais de scolarité, la vie sur le campus…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T19:00:00.000+01:00

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines