Webinar HEC Paris – Mastère Spécialisé Médias, Art et Création HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 11 février 2026, 11h00 sur inscription

Webinar – Mastère Spécialisé Médias, Art et Création

Inscrivez-vous à ce webinaire d’une heure pour avoir un aperçu général de notre programme de MÉDIAS, ART ET CRÉATION.

Nous commencerons par un aperçu de 30 minutes du programme. Des points pratiques, notamment la procédure de candidature, le logement et les finances seront également abordés.

La deuxième partie de ce webinaire sera consacrée à une séance de questions-réponses qui vous donnera l’occasion de poser toutes vos questions.

Cette présentation sera animée en français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T12:00:00.000+01:00

https://www.hec.edu/en/master-s-programs/meet-us/webinar-mastere-specialise-medias-art-et-creation

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



