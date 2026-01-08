Webinar « L’art de la pause » HEC Alumni Paris Jeudi 29 janvier, 12h30 sur inscription

Webinar « L’art de la pause » à HEC Alumni

Diriger dans un monde qui s’accélère demande une nouvelle compétence : savoir s’arrêter.

Ce webinar vous offre un temps rare pour retrouver de la clarté dans la complexité, recharger votre énergie et votre créativité, et incarner un leadership plus calme, plus lucide et plus inspirant.

En 1h30, vous ferez l’expérience concrète de l’art de la pause — se recentrer pour mieux avancer.

Bénéfices du webinar :

1. Retrouver de la clarté dans la complexité

Faire une pause, c’est reprendre le contrôle.

Dans un environnement saturé de sollicitations, le cerveau du dirigeant fonctionne souvent en mode « urgence ».

Cet atelier offre un espace pour retrouver le calme nécessaire à la lucidité, mieux hiérarchiser ses priorités et décider avec discernement.

Bénéfice concret : plus de recul, moins de réactivité, des décisions plus justes et plus sereines.

2. Restaurer énergie et créativité durablement

La pause n’est pas un ralentissement, c’est une recharge.

Le stress permanent épuise la capacité d’innovation et d’écoute.

En expérimentant différentes formes de pauses — corporelle, mentale, créative — les participants apprennent à régénérer leur énergie et à réactiver leur créativité naturelle.

Bénéfice concret : regain d’énergie, d’idées et de plaisir à diriger.

3. Inspirer autrement : un leadership plus calme et contagieux

Le calme est une force relationnelle.

Les dirigeants apaisés inspirent confiance, sécurité et engagement à leurs équipes.

En cultivant le silence intérieur et la présence, le manager devient un repère stable au cœur du chaos, capable d’apaiser les tensions et d’incarner un leadership plus humain.

Bénéfice concret : qualité relationnelle accrue, influence renforcée, sérénité communicative.

En résumé, faire une pause, ce n’est pas s’arrêter — c’est se recentrer pour mieux avancer.

Cet atelier offre une expérience concrète, accessible et profondément utile à tout dirigeant qui veut rester lucide, créatif et inspirant dans la complexité.

L’intervenant : Stéphane Nau est coach professionnel, enseignant de pleine conscience MBSR, formateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-29T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-29T14:00:00.000+01:00

