Webinar « Le Réseau : passez à l'action » HEC Alumni Paris Vendredi 7 novembre, 12h30

Webinar « Le Réseau : passez à l’action » avec HEC Alumni

« 80% des postes sont enfouis dans le marché caché, accessibles seulement par le réseau. »

« Plus les fonctions sont élevées, plus le réseau joue un rôle capital, direct ou indirect, dans le recrutement. »

« Vous changez de secteur / métier / vous montez votre activité ?

Networking or not working…»

Le réseau, vous avez bien compris que vous devez l’utiliser, merci !

Pourtant, nombre de candidats au changement osent verbaliser… leur timidité ou leurs freins au moment de démarrer ou de réorienter leur démarche réseau.

Est-ce votre cas ?

– Vous avez peur de déranger ou vous ne savez pas comment parler de vous en entretien ?

– Vous pensez que vous n’avez pas le bon réseau pour votre projet ?

– Vous savez faire du réseau dans le cadre de votre job — mais pas pour vos propres projets ?

En 1h30, venez trouver l’inspiration pour gagner en confiance… et mettre vos interlocuteurs à l’aise!

Nous ferons le point sur les bonnes pratiques et les principaux pièges de la démarche réseau.

Vous ressortirez avec des exemples concrets : scripts de prise de rdv (téléphone, mail), réponses aux objections, déroulé d’entretiens.

Animatrice : Marine Griot (H.98) accompagne les cadres pour décrocher le job qui leur tient à coeur. Elle intervient à HEC et à l’École Polytechnique. Elle publie chaque lundi une newsletter pleine d’astuces et d’optimisme pour les quadras et + qui souhaitent changer pour un poste et un secteur en accord avec leurs valeurs (abonnement sur lundisoleil.com).

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 7 novembre 2025, 12:30

Fin : 7 novembre 2025, 14:00

