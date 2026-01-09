Webinar « Le réseau : passez à l’action » HEC Alumni Paris Vendredi 30 janvier, 12h30 sur inscription

Webinar « Le réseau : passez à l’action » avec HEC Alumni

« Networking or not networking » : facile à comprendre, moins simple à appliquer. Ce webinar vous montre comment démarrer – et avancer sans vous disperser.

Le réseau ouvre les portes du marché caché, aide à capter les opportunités et accélère les projets : vous en êtes persuadés.

Dans la pratique, c’est autre chose : relancer ses contacts, demander un rendez-vous, parler de soi… peut s’avérer intimidant ou décourageant.

Ce webinar est pour vous si :

Vous avez peur de déranger ou ne savez pas comment parler de vous lors d’un entretien réseau ;

Vous n’obtenez pas de rendez-vous — ou pas de mises en relation ;

Vous utilisez le réseau pour votre entreprise, mais pas pour vous-même.

En 1h30, apprenez à réseauter avec moins de stress et plus d’aisance pour déclencher chez vos interlocuteurs l’envie de vous aider.

Vous repartirez avec :

des exemples concrets ;

des scripts pour comprendre comment décrocher des rendez-vous, répondre aux objections et obtenir des mises en relation ;

des conseils pour conduire un entretien réseau humain et utile.

Un format riche et structuré — avec de la place pour vos questions, situations et témoignages.

Animatrice : depuis plus de 10 ans, Marine Griot (H.98) aide les cadres à contourner les biais liés à l’âge, la reconversion et aux parcours non linéaires. Créatrice de lundisoleil.com, elle anime également des webinars sur le CV et la réponse aux objections des recruteurs.

Ils en parlent :

“Les codes du réseautage dans un format rapide et qui donne envie de passer le pas.”

“Décomplexant, avec des bonnes pratiques concrètes et simples à activer.”

“Excellent ! Merci pour ces conseils ! Je sens que cela va me faire gagner un temps précieux.”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T14:00:00.000+01:00

