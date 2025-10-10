Webinar « Les secrets de la chasse de têtes » HEC Alumni Paris

Webinar « Les secrets de la chasse de têtes » avec HEC Alumni

Levez les mythes et croyances sur un métier mal connu et découvrez les secrets pour faire du chasseur un allié pour booster votre carrière et vous accompagner dans vos projets.

Cet atelier vous donnera toutes les clés pour comprendre le métier de chasseur de têtes :

• Qu’est-ce qu’un chasseur de têtes ?

• Comprendre les différences entre les cabinets

• Pourquoi une entreprise fait-elle appel à un chasseur ?

• Vous éclairer sur le fonctionnement des cabinets de chasse

• Comment chassent-ils et pourquoi sélectionnent-ils une candidature ?

• Comprendre le positionnement du chasseur vis-à-vis du client & des candidats

• Comment se faire chasser ? … Et comment chasser les chasseurs ?

• Demandez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le métier

A l’issue de cet atelier :

• Vous découvrirez comment vous rendre plus visible auprès des chasseurs

• Vous comprendrez comment ils peuvent vous aider à évoluer professionnellement

• Vous comprendrez comment ils peuvent vous aider dans vos recrutements

• Vous oserez faire appel à cette profession pour vos projets

Cet atelier est fait pour vous si :

• Vous souhaitez changer de poste ou êtes en recherche active

• Vous cherchez à développer votre réseau professionnel au cas où…

• Vous souhaitez faire appel à un cabinet mais ne savez pas comment ils fonctionnent

En tant qu’expert du recrutement, du changement et donc de l’évolution de carrière, le chasseur de têtes est là pour accompagner les dirigeants. Les guider sur les sentiers de l’ascension professionnelle : évaluer leurs atouts professionnels, redéfinir un projet et une stratégie de carrière, les aider à trouver un nouveau poste mais aussi dénicher un talent pour leurs équipes, les conseiller et être à leurs côtés dans un projet d’entreprise : un duo gagnant !

L’intervenante:

Clémence Cojean a 20 ans d’expérience dans le recrutement. Avant de rejoindre le secteur de la chasse de têtes en 2012, elle a travaillé pendant 10 ans pour l’un des leaders mondiaux du conseil en ingénierie. Aujourd’hui, elle conseille des clients de différents secteurs, dans une démarche de confiance et de partenariat, dans leurs recherches de cadres supérieurs et cadres dirigeants en France et à l’international. Ayant vécu 5 ans expatriée en Europe, elle constate que la façon de recruter et de faire évoluer sa carrière a beaucoup changé ces dernières années et qu’il devient essentiel de s’adapter aux nouveaux canaux numériques et d’avoir une identité digitale parfaitement maîtrisée. Elle est aujourd’hui une des expertes LinkedIn sur le marché français.

