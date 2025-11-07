Webinar – MS/LLM Droit et Management International HEC Paris Jouy-en-Josas Vendredi 7 novembre, 12h30 sur inscription

Webinar – MS/LLM Droit et Management International à HEC Paris

Inscrivez-vous à ce webinaire d’une heure pour avoir un aperçu général de notre programme de Droit et Management International.

Nous commencerons par un aperçu de 30 minutes du programme. Des points pratiques, notamment la procédure de candidature, le logement et les finances seront également abordés.

La deuxième partie de ce webinaire sera consacrée à une séance de questions-réponses qui vous donnera l’occasion de poser toutes vos questions.

Cette présentation sera animée en français.

L’ÉCOLE

EN BREF

HEC Paris, l’une des meilleures business schools au monde, est leader en matière de recherche et d’enseignement en sciences du management. Nous proposons une gamme de programmes adaptée à l’exigence d’étudiants et de participants sélectionnés parmi les meilleurs talents d’aujourd’hui.

Découvrez notre école et tout ce qu’elle a à offrir.

PROGRAMMES

HEC Paris propose une gamme complète et unique de programmes à destination d’étudiants et de dirigeants à haut potentiel, venus du monde entier. L’école accueille chaque année 4500 étudiants dans ses programmes diplômants, 500 lycéens et étudiants dans son université d’été, et 8000 cadres et dirigeants dans ses programmes de formation continue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T13:30:00.000+01:00

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines