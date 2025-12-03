Webinar « Musclez votre répartie » HEC Alumni Paris Mercredi 3 décembre, 12h30 sur inscription

Webinar « Musclez votre répartie » par HEC Alumni

Au bureau, nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre à des situations qui nous laissent sans voix.

Un collègue qui monopolise la parole pour raconter sa vie, un patron qui nous demande l’impossible à la dernière minute, un client qui pousse le bouchon un peu trop loin…

Sur le moment, on ne trouve rien à dire. Puis, deux heures ou deux jours plus tard, la réplique parfaite nous vient… mais c’est trop tard.

Dans ce webinaire interactif de 1h30, vous allez découvrir comment cultiver une répartie vive, percutante et respectueuse, même dans les situations les plus délicates. Grâce à des exercices pratiques, vous apprendrez des techniques concrètes pour muscler votre répartie et enfin réagir, sans vous laisser déstabiliser.

Vous repartirez avec:

Les 8 stratégies de répartie pour réagir avec fermeté et sans agressivité

Un petit arsenal de phrases prêtes à l’emploi pour les situations du quotidien

Et surtout : plus de confiance pour oser répondre, avec justesse et humour !

C’est fait pour :

Pour celles et ceux qui veulent se faire respecter sans hausser le ton

Pour les personnes qui ont tendance à rester muettes face à l’autorité, aux remarques déplacées ou aux demandes déraisonnables

Pour les pros qui veulent gagner en assurance à l’oral, dans leurs relations de travail ou avec leurs clients

L’intervenante :

Michèle Ruffault (H.07) est experte en répartie. Elle a construit son accompagnement sur près de 20 ans d’expérience professionnelle et sur l’approche systémique et stratégique de Palo Alto.

Avec « Muscle ta répartie », elle aide les professionnels à oser prendre leur place, à s’exprimer avec clarté et à naviguer les conversations difficiles avec plus de confiance et d’aisance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T14:00:00.000+01:00

