Webinar « Négocier son départ de l'entreprise » HEC Alumni Paris Lundi 24 novembre, 12h00

Optimiser ses conditions matérielles et préserver son capital relationnel

Pour un cadre supérieur ou dirigeant, la séparation avec son employeur est un moment difficile et délicat. Dans un contexte souvent déstabilisant, l’enjeu pour lui est de reprendre la main et le pouvoir sur sa vie professionnelle en coproduisant la solution avec l’entreprise. Il pourra ainsi tourner la page, digne et serein, et se préparer à en écrire de nouvelles.

Pour cela, il est important de bien définir, préparer et conduire sa stratégie de négociation : analyse du contexte, rapport de force, alternatives, jeux d’acteurs, argumentaires…

De plus, cette négociation présente un certain niveau de technicité, la complexité des dispositifs en jeu pouvant être autant de leviers de négociation.

Une telle négociation de sortie peut concerner aussi bien les cadres en transition professionnelle que ceux en instance de départ à la retraite.

Au cours de ce webinar, l’intervenant vous présentera comment optimiser les conditions matérielles de sortie tout en préservant votre capital relationnel.

L’intervenant : Bertrand Reynaud

Après avoir exercé des responsabilités de dirigeant et de DRH dans des grandes entreprises (Fnac, Axa, la Poste…), il s’est spécialisé depuis 14 ans dans l’accompagnement des négociations de départ des cadres supérieurs et dirigeants. Il a accompagné avec succès plusieurs centaines de dirigeants. Il dirige « Quitter son entreprise » et « Négocier son départ en retraite ».

Début : 2025-11-24T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-24T13:30:00.000+01:00

