[WEBINAR] Plan d’action IA4Code 2026 : Tips et REX pour une équipe tech augmentée, WEBINAR, Toulouse

[WEBINAR] Plan d’action IA4Code 2026 : Tips et REX pour une équipe tech augmentée Mardi 17 février, 11h00 WEBINAR Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T11:00:00+01:00 – 2026-02-17T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T11:00:00+01:00 – 2026-02-17T12:00:00+01:00

Parce qu’en 2026, les équipes tech sans plan structuré pour l’IA risquent de se retrouver dépassées et de subir le shadow IA. Celles qui auront anticipé et mis en place un plan d’action clair… prendront une longueur d’avance durable, avec des équipes augmentées et performantes.

Notre ambition : vous fournir précisément ce plan d’action concret pour adopter l’IA sans freiner l’expertise.

À l’issue du webinar, les participants repartiront avec :

Une vision réaliste de l’adoption de l’IA en entreprise (et pourquoi 50 % ne l’utilisent pas encore)

Une grille de lecture simple pour identifier les profils IA dans vos équipes

Des leviers managériaux adaptés à chaque profil

Les bases pour :

Poser un cadre clair (charte, rituels),

Sécuriser les usages,

Structurer une montée en compétence progressive

Des pistes concrètes pour faire évoluer les équipes vers des développeurs augmentés

Pour qui ?

CTO, Responsables IT, DSI, RH, managers d’équipes techniques.

WEBINAR 7 boulevard de la gare 31500 Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/synapse-developpement/plan-daction-ia4code-2026-tips-et-rex-pour-une-equipe-tech-augmentee »}]

Parce qu’en 2026, les équipes tech sans plan structuré pour l’IA risquent de se retrouver dépassées et de subir le shadow IA. IA4Code Formation

Plan d’action IA4code 2026