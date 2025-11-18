Webinar « Pouvoir et savoir parler de votre séparation avec votre précédent employeur » HEC Alumni Paris Mardi 18 novembre, 12h30 sur inscription

Webinar « Pouvoir et savoir parler de votre séparation avec votre précédent employeur » avec HEC Alumni

Une rupture professionnelle est une épreuve que chacun vit différemment selon son histoire personnelle et son tempérament. Il est donc important pour pouvoir la surmonter que vous puissiez trouvez vos propres mots pour pouvoir en parler.

Un travail est souvent nécessaire pour « déminer » ce sujet délicat que vous percevez dans bien des cas, comme piège.

Une fois VOTRE discours façonné et rodé, vous pourrez donc commencer à activer votre réseau et rencontrer bientôt des recruteurs.

Ce webinar a pour objectif de vous aider à :

Dépasser des blocages,

Trouver votre propre discours,

Valider que vous avez le bon discours,

Préparer vos réponses aux éventuelles questions de relances,

Gagner en confiance et assurance en banalisant une question que vous pouvez redouter.

Webinar animé par Claude d’Estais (MBA.91), de formation Sciences Po Paris + MBA HEC, après un parcours RH de 15 ans au sein de deux grands groupes (BNP /AREVA) et une expérience de 12 ans en tant qu’Associée dans un cabinet de conseil en recherche de cadres dirigeants, Claude d’Estais accompagne depuis 2010 des dirigeants et cadres supérieurs en transition professionnelle.

Formée au Coaching et certifiée MBTI/Golden, elle leur apporte sa connaissance des process de recrutement ainsi que son expertise en matière de trajectoires professionnelles en France et à l’international.

Elle est l’auteure de

« S’entrainer à l’entretien de recrutement… même à la dernière minutes » (Editions Eyrolles 2017)

« 60 exercices pour booster ma recherche d’emploi » ( Editions Eyrolles 2018)

« Recruter avec succès – Conduire ses entretiens sans se tromper (Dunod 2019)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00.000+01:00

