Wee en concert pop raggae funk Persac

Wee en concert pop raggae funk

8 Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : 10 – 10 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée musique avec WEE en concert. WEE est un duo avec percussions, guitare, boucleur et voix. Des compos mais aussi des reprises de M, Lou Reed, Bob Marley et bien d’autres… Petite restauration sur place. .

8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 79 33 52 09

