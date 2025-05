Week 2 la Street et Marché du Monde – Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay, 30 mai 2025 07:00, Le Puy-en-Velay.

Haute-Loire

Week 2 la Street et Marché du Monde Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-05-30

fin : 2025-06-01

2025-05-30

Venez nombreux au Week 2 La Street pour célébrer la culture urbaine et de la danse, avec au programme pendant 3 jours battle, gala, soirée, etc.

Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallés

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 18 16 58 hiphop1.academie@gmail.com

English :

Come to Week 2 La Street to celebrate urban culture and dance, with a 3-day program: battle, gala, party, etc.

German :

Kommen Sie zahlreich zur Week 2 La Street, um die urbane Kultur und den Tanz zu feiern. Auf dem Programm stehen drei Tage lang Battles, Galas, Partys und vieles mehr.

Italiano :

Venite tutti alla Week 2 La Street per celebrare la cultura urbana e la danza, con un programma di 3 giorni che comprende battaglie, serate di gala, feste e molto altro.

Espanol :

Vengan todos a La Street Week 2 para celebrar la cultura urbana y la danza, con un programa de 3 días que incluye batallas, galas, fiestas y mucho más.

