Week-end 100% Basket à LABENNE Salle de Basket Complexe sportif Labenne
Week-end 100% Basket à LABENNE Salle de Basket Complexe sportif Labenne samedi 17 janvier 2026.
Week-end 100% Basket à LABENNE
Salle de Basket Complexe sportif Place Louis Darmanté Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-17
Week end 100% basket à Labenne avec à domicile avec les équipes SG1 et SF1
Le LOSC Labenne Basket vous donne rendez-vous pour les deux premiers matchs de l’année à domicile de nos équipes Séniors Garçons 1 et Séniors Filles 1
Deux rencontres importantes, l’occasion idéale de venir encourager nos joueurs et joueuses et de lancer l’année tous ensemble
SAMEDI 17 JANVIER Championnat R2 à 20H
SG1 VS Coteaux du Luy Basket
DIMANCHE 18 JANVIER Championnat R1 à 15H
SF1 VS Basket Arrigans
Buvette & restauration sur place
Votre soutien fera la différence ! Venez nombreux mettre l’ambiance dans les tribunes ! .
Salle de Basket Complexe sportif Place Louis Darmanté Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end 100% Basket à LABENNE
100% basketball weekend in Labenne with SG1 and SF1 teams at home
L’événement Week-end 100% Basket à LABENNE Labenne a été mis à jour le 2026-01-13 par OTI LAS