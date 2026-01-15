Week-end 100% Basket à LABENNE Salle de Basket Complexe sportif Labenne

Week-end 100% Basket à LABENNE

Salle de Basket Complexe sportif Place Louis Darmanté Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Week end 100% basket à Labenne avec à domicile avec les équipes SG1 et SF1

Le LOSC Labenne Basket vous donne rendez-vous pour les deux premiers matchs de l’année à domicile de nos équipes Séniors Garçons 1 et Séniors Filles 1

Deux rencontres importantes, l’occasion idéale de venir encourager nos joueurs et joueuses et de lancer l’année tous ensemble

SAMEDI 17 JANVIER Championnat R2 à 20H

SG1 VS Coteaux du Luy Basket

DIMANCHE 18 JANVIER Championnat R1 à 15H

SF1 VS Basket Arrigans

Buvette & restauration sur place

Votre soutien fera la différence ! Venez nombreux mettre l’ambiance dans les tribunes ! .

Salle de Basket Complexe sportif Place Louis Darmanté Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end 100% Basket à LABENNE

100% basketball weekend in Labenne with SG1 and SF1 teams at home

L’événement Week-end 100% Basket à LABENNE Labenne a été mis à jour le 2026-01-13 par OTI LAS