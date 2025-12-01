Week-end 100% Jeux, 100% familles Rue du 19 mars 1962 Chabeuil

Week-end 100% Jeux, 100% familles

Rue du 19 mars 1962 MJC de Chabeuil Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Venez découvrir les différents espaces consacrés aux jeux. Construction, espace enfance, jeux géants en bois, jeux juniors & famille, jeux d’ambiance, chasse aux trésors… 400M² dédiés aux jeux!☺Faites vos jeux!

.

Rue du 19 mars 1962 MJC de Chabeuil Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 03 84 contact@mjc-chabeuil.fr

English :

Come and discover the different areas dedicated to games. Construction, children’s area, giant wooden games, junior & family games, atmospheric games, treasure hunts… 400M² dedicated to games… Get your games on!

L’événement Week-end 100% Jeux, 100% familles Chabeuil a été mis à jour le 2025-12-09 par Valence Romans Tourisme