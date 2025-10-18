Week-end 100% jeux et 100% famille Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère

Week-end 100% jeux et 100% famille Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère samedi 18 octobre 2025.

Week-end 100% jeux et 100% famille

Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

L’association RESE (Ressourcerie) avec la participation des Jeux du K’dor vous proposent un week-end de distractions en famille ou entre amis pour un vrai moment convivial 100% jeux !

.

Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 30 69 99 association.lerese@gmail.com

English :

The RESE (Ressourcerie) association, with the participation of Jeux du K’dor, is offering a weekend of fun for families and friends, for a truly convivial 100% gaming experience!

German :

Der Verein RESE (Ressourcerie) und die Teilnahme der Jeux du K’dor bieten Ihnen ein Wochenende voller Unterhaltung mit der Familie oder mit Freunden für einen echten geselligen Moment 100% Spiele!

Italiano :

L’associazione RESE (Ressourcerie), con la partecipazione di Jeux du K’dor, vi propone un fine settimana di divertimento per tutta la famiglia o solo per pochi amici, per un vero divertimento al 100% dei giochi!

Espanol :

La asociación RESE (Ressourcerie), con la participación de Jeux du K’dor, te propone un fin de semana de diversión para toda la familia o sólo con algunos amigos, ¡para divertirse al 100%!

L’événement Week-end 100% jeux et 100% famille Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-10 par Valence Romans Tourisme