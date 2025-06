Week-end à Campagnac Campagnac 12 juillet 2025 07:00

Samedi 2025-07-12

2025-07-13

Ambiance festive garantie à Campagnac le week-end du 12 et 13 juillet !

Samedi 12 juillet

exposition de voitures de collection de 14h à 18h

La Pena des abeilles débarque en fanfare cuivres, bonne humeur et rythmes du sud pour faire vibrer la Sagne

Défile de Pin’ups

Repas sur place (sur réservation 15€, places limitées)

Concert gratuit avec Johnny Rock, hommage aux années, Johnny Haliday à 21h

Buvette avec le comité des fêtes tout le week-end

Dimanche 13 juillet

Marché gourmand, à partir de 10h, ambiance musicale avec Les Musicaïres et goûter aux délices de nos producteurs locaux !

Arrivée des Pétroulettes

Brocante toute la journée, chinez des trésors et faites des affaires ! 15 .

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie +33 3 36 76 49 25

A festive atmosphere is guaranteed in Campagnac over the weekend of July 12 and 13!

Festliche Stimmung in Campagnac am Wochenende des 12. und 13. Juli garantiert!

Un’atmosfera di festa è garantita a Campagnac nel weekend del 12 e 13 luglio!

El ambiente festivo está garantizado en Campagnac durante el fin de semana del 12 y 13 de julio

