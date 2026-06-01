Week-end à danser Salle Daniel Pierre Cany-Barville
Week-end à danser Salle Daniel Pierre Cany-Barville samedi 20 juin 2026.
Cany-Barville
Week-end à danser
Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Dansez le samedi 20 et dimanche 21 juin en compagnie de nombreux élèves et professeurs du conservatoires, au programme
Samedi 20 à partir de 19h musiques et chants à danser (danses collectives) puis set électro en livre.
Dimanche 21 à partir de 17h bal de musiques latines (salsa, bossa, musiques brésiliennes, mexicaines…)
Vous pouvez également retrouver une buvette sur place .
Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90
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English : Week-end à danser
L’événement Week-end à danser Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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