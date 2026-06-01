Week-end à danser Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Cany-Barville

Week-end à danser

Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Dansez le samedi 20 et dimanche 21 juin en compagnie de nombreux élèves et professeurs du conservatoires, au programme

Samedi 20 à partir de 19h musiques et chants à danser (danses collectives) puis set électro en livre.

Dimanche 21 à partir de 17h bal de musiques latines (salsa, bossa, musiques brésiliennes, mexicaines…)

Vous pouvez également retrouver une buvette sur place .

Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90

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English : Week-end à danser

L’événement Week-end à danser Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre