Week-end à la découverte de la restauration d’œuvres d’art visite guidée Musée de Sens Sens

Week-end à la découverte de la restauration d’œuvres d’art visite guidée

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Visite pour découvrir les secrets de la restauration des œuvres d’art avec une restauratrice de tableaux qui a travaillé sur les œuvres du musée. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

