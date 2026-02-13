Week-end à la ferme – Territoire du Sud de l’Aisne, Territoire du sud de l’Aisne, Étampes-sur-Marne

Week-end à la ferme – Territoire du Sud de l’Aisne 5 – 7 juin Territoire du sud de l’Aisne Aisne

Le Sud de l’Aisne s’inscrit pour la quatrième année consécutive aux Journées Nationales de l’Agriculture, témoignant de l’engagement durable du territoire en faveur de la valorisation de son agriculture et de son alimentation.

Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry organise l’événement « Le week-end à la ferme », qui se déroulera les 5, 6 et 7 juin, en lien étroit avec les agriculteurs du territoire. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique du Projet Alimentaire Territorial (PAT), en favorisant la rencontre entre citoyens et producteurs, la compréhension des pratiques agricoles et la reconnaissance du rôle central de l’agriculture locale.

Ce temps fort constitue une continuité logique et complémentaire du Festival de l’Agriculture, de la Viticulture et de l’Alimentation, organisé les 21, 22 et 23 mai, prolongeant ainsi la mobilisation collective autour des enjeux agricoles, alimentaires et de transition du territoire.

En ouvrant les fermes au public, le territoire affirme sa volonté de construire, dans la durée, une agriculture de proximité, vivante et partagée.

