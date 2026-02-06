WEEK-END À VENISE Hôtel d’Assézat Toulouse

WEEK-END À VENISE

Hôtel d’Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

À l’occasion du célèbre Carnaval de Venise, qui a lieu chaque année en février, le Musée se transforme en palazzo vénitien !

Une programmation exceptionnelle vous invite à voyager au cœur de la célèbre cité des Doges visites guidées, projection et autres rendez-vous pour (re)découvrir la Fondation Bemberg et l’Hôtel d’Assézat au rythme des gondoles, des canaux et du carnaval.

Ville de cœur de Georges Bemberg, Venise n’a cessé d’inspirer voyageurs, artistes et rêveurs. De Carpaccio à Canaletto, de Véronèse à Tintoret et Titien, les maîtres de Venise, de la Renaissance jusqu’au 18ᵉ siècle, occupent une place de choix dans sa collection. Une passion qui se partage aujourd’hui avec vous et qui sera célébrée à l’occasion de ce week-end exceptionnel. Et pour l’occasion, un tarif réduit sera appliqué aux personnes déguisées !

Samedi 21 février

La journée débute par une introduction au thème et une projection du film Casanova, un adolescent à Venise, suivie d’un échange avec le public. L’après-midi se poursuit avec des visites flash dédiées aux grands peintres vénitiens et au cinéma, entrecoupées d’une parade costumée dans les salles du musée.

Dimanche 22 février

Le dimanche met l’accent sur l’histoire et l’évolution de Venise à travers des visites flash consacrées à la splendeur et au déclin de la ville au XVIIIᵉ siècle, aux rivalités artistiques et à la place de Venise dans le cinéma. Tout au long de l’après-midi, un atelier de confection de masques vénitiens est proposé en accès libre.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de la Fondation Bemberg.

Hôtel d'Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

For the famous Venice Carnival, which takes place every February, the Museum is transformed into a Venetian palazzo!

