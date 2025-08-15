Week-end américain Mittersheim

Week-end américain

Camping du Lac Vert base de loisirs Mittersheim Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 15:00:00

fin : 2025-08-17 23:59:00

Date(s) :

2025-08-15

Ce week-end, les Etats-Unis s’invitent à Mittersheim.

Au programme Stands, animations, musique, défilé de Pin-Up, élections officielles le dimanche. Ambiance vintage, looks rétro, charme et élégance au rendez-vous.

Ne manquez pas la présence exceptionnelle des élues de Miss Pin-Up Grand Est 2025 ! On vous attend nombreux !Tout public

Camping du Lac Vert base de loisirs Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 67 13 mittersheim.camping@orange.fr

English :

This weekend, the United States invites itself to Mittersheim.

On the program: stalls, entertainment, music, Pin-Up parade, official elections on Sunday. Vintage atmosphere, retro looks, charm and elegance.

Don’t miss the exceptional presence of the Miss Pin-Up Grand Est 2025 contestants! We look forward to seeing you there!

German :

An diesem Wochenende laden sich die USA in Mittersheim ein.

Auf dem Programm stehen: Stände, Animationen, Musik, Pin-Up-Parade, offizielle Wahlen am Sonntag. Vintage-Atmosphäre, Retro-Looks, Charme und Eleganz stehen auf dem Programm.

Verpassen Sie nicht die außergewöhnliche Anwesenheit der gewählten Miss Pin-Up Grand Est 2025! Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Questo fine settimana gli Stati Uniti si presentano a Mittersheim.

Il programma prevede bancarelle, intrattenimento, musica, una sfilata di pin-up e le elezioni ufficiali di domenica. Atmosfera vintage, look retrò, fascino ed eleganza.

Non perdetevi la presenza eccezionale delle concorrenti di Miss Pin-Up Grand Est 2025! Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Este fin de semana, Estados Unidos se invita a sí mismo a Mittersheim.

El programa incluye puestos, espectáculos, música, un desfile de pin-ups y elecciones oficiales el domingo. Ambiente vintage, looks retro, encanto y elegancia.

No te pierdas la excepcional presencia de las concursantes de Miss Pin-Up Grand Est 2025 ¡Le esperamos!

L’événement Week-end américain Mittersheim a été mis à jour le 2025-08-06 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG