Week-end américain Mittersheim
Week-end américain Mittersheim vendredi 15 août 2025.
Week-end américain
Camping du Lac Vert base de loisirs Mittersheim Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 15:00:00
fin : 2025-08-17 23:59:00
Date(s) :
2025-08-15
Ce week-end, les Etats-Unis s’invitent à Mittersheim.
Au programme Stands, animations, musique, défilé de Pin-Up, élections officielles le dimanche. Ambiance vintage, looks rétro, charme et élégance au rendez-vous.
Ne manquez pas la présence exceptionnelle des élues de Miss Pin-Up Grand Est 2025 ! On vous attend nombreux !Tout public
Camping du Lac Vert base de loisirs Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 67 13 mittersheim.camping@orange.fr
English :
This weekend, the United States invites itself to Mittersheim.
On the program: stalls, entertainment, music, Pin-Up parade, official elections on Sunday. Vintage atmosphere, retro looks, charm and elegance.
Don’t miss the exceptional presence of the Miss Pin-Up Grand Est 2025 contestants! We look forward to seeing you there!
German :
An diesem Wochenende laden sich die USA in Mittersheim ein.
Auf dem Programm stehen: Stände, Animationen, Musik, Pin-Up-Parade, offizielle Wahlen am Sonntag. Vintage-Atmosphäre, Retro-Looks, Charme und Eleganz stehen auf dem Programm.
Verpassen Sie nicht die außergewöhnliche Anwesenheit der gewählten Miss Pin-Up Grand Est 2025! Wir erwarten Sie zahlreich!
Italiano :
Questo fine settimana gli Stati Uniti si presentano a Mittersheim.
Il programma prevede bancarelle, intrattenimento, musica, una sfilata di pin-up e le elezioni ufficiali di domenica. Atmosfera vintage, look retrò, fascino ed eleganza.
Non perdetevi la presenza eccezionale delle concorrenti di Miss Pin-Up Grand Est 2025! Non vediamo l’ora di vedervi lì!
Espanol :
Este fin de semana, Estados Unidos se invita a sí mismo a Mittersheim.
El programa incluye puestos, espectáculos, música, un desfile de pin-ups y elecciones oficiales el domingo. Ambiente vintage, looks retro, encanto y elegancia.
No te pierdas la excepcional presencia de las concursantes de Miss Pin-Up Grand Est 2025 ¡Le esperamos!
