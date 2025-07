Week-end amérindien Indian Dream Crissay-sur-Manse

Week-end amérindien Indian Dream Crissay-sur-Manse samedi 9 août 2025.

Week-end amérindien Indian Dream

Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Nouvelle édition de ce week-end amérindien, organisé par l’association Indian Dream, autour du rêve, de la magie et de la musique.

De nombreuses animations seront à découvrir tout au long de ces deux journées festives (art, artisanat, conférences, expositions, concerts, etc.)

Restauration et buvette

Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire indiandream37@hotmail.com

English :

A new edition of this Amerindian weekend, organized by the Indian Dream association.

Music will be in the spotlight, with the presence of Patrick Therrien, Canadian woodwind flautist and Moonshiners Spirit band.

Numerous activities will be on offer throughout the two-day festi

German :

Neue Ausgabe dieses indianischen Wochenendes, das von der Indian Dream Association organisiert wird.

Die Musik steht im Vordergrund, unter anderem mit der Anwesenheit des kanadischen Waldflötisten Patrick Therrien und der Moonshiners Spirit Band.

An den beiden Festtagen gibt es zahlreiche Animatio

Italiano :

L’associazione Indian Dream organizza un altro fine settimana amerindiano.

La musica sarà al centro dell’attenzione, con la presenza di Patrick Therrien, flautista canadese e della Moonshiners Spirit band.

Durante i due giorni del festival non mancherà l’intrattenimento

Espanol :

La asociación Sueño Indio organiza otro fin de semana amerindio.

La música será la protagonista, con la presencia de Patrick Therrien, flautista canadiense de viento madera, y la banda Moonshiners Spirit.

Durante los dos días del festival no faltarán los espectáculos

