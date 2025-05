Week-end amphibiens – Vigoux, 16 mai 2025 07:00, Vigoux.

Vigoux s’engage pour la nature ! découvertes des amphibiens de la commune et dessins des dragons des mares.

Le samedi: venez découvrir le monde des amphbiens. Après une uetite projection sur les différentes espèces, Frédérique et Simon vous invitent à les suivre au bord d’une mare pour écouter, observer et apprendre à reconnaître grenouilles, tritons et Cie. A partir de 6 ans.

Le dimanche: venez vous initier au dessin naturaliste et réaliser un triton en s’attanchant à certains éléments: couleurs, détails anataomiques (palmes, queu, etc.). Pour débutants et initiés, à partir de 8 ans. .

Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 31 54 vigoux-mairie@wanadoo.fr

Vigoux takes a stand for nature! Discover the local amphibians and draw the pond dragons.

Vigoux engagiert sich für die Natur! Entdecken Sie die Amphibien der Gemeinde und zeichnen Sie die Drachen der Tümpel.

Vigoux si impegna per la natura: scoprite gli anfibi del comune e disegnate i draghi degli stagni.

Vigoux apuesta por la naturaleza! Descubre los anfibios del municipio y dibuja los dragones de los estanques.

