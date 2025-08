Week-end anglais « Sur les pas de Turner » Galerie Résonances Le Tréport

Week-end anglais « Sur les pas de Turner » Galerie Résonances Le Tréport samedi 9 août 2025.

Week-end anglais « Sur les pas de Turner »

Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport Seine-Maritime

Pour les 250 ans de la naissance de JMW Turner, un week-end anglais « Sur les pas de Turner » vous est proposé dans les villes du Tréport, Eu et Mers.

Au Tréport

– Atelier d’aquarelles en bord de mer au Tréport.

– Peintres et aquarelliste le long du front de mer

– Concours artistique

– Animation autour de la pêche A partir de 7 ans (selon météo)

Mers les Bains

– Initiation à l’aquarelle pour les enfant à la médiathèque

– Tea time, poésie et musique au Pavillon des Bains

– Présentation par Sylvie Henrot-Duqet et Ann-Charlotte Ashworth « Turner dans les villes soeurs »

– Concert flûte, alto et harpe

Eu

– Atelier d’aquarelle

– Départ de la Ville de Eu vers Mers les Bains pour une promenade sur les pas de Turner

Plusieurs concours sont proposés Concours photos Concours sonore Concours artistique

Deux expositions

« Les artiste anglais dans les villes soeurs et sur la côte d’Albâtre au 19ème siècle » A l’atelier du chat Marin au Tréport.

« Sur les pas de Turner » Exposition collective à Domitys La Palangre au Tréport. .

