Week-end animations et promos de Noël ZA Les grands Près Saint-Maurice-sur-Eygues
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Idées cadeaux
Offres spéciales
Jeu de piste
Atelier carte du père Noel
Chocolat et vin chauds
Dégustations
ZA Les grands Près Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 98 contact@biscuiteriedeprovence.com
English : Weekend entertainment and Christmas specials
Gift ideas
Special offers
Treasure hunt
Santa’s card workshop
Hot chocolate and wine
Tastings
German : Wochenende Animationen und Promos zu Weihnachten
Geschenkideen
Besondere Angebote
Spiel auf der Piste
Workshop Weihnachtskarte
Schokolade und Glühwein
Verkostungen
Italiano :
Idee regalo
Offerte speciali
Caccia al tesoro
Laboratorio di carte di Babbo Natale
Cioccolata calda e vino
Degustazioni
Espanol : Eventos de fin de semana y ofertas especiales de Navidad
Ideas para regalar
Ofertas especiales
Caza del tesoro
Taller de tarjetas de Papá Noel
Chocolate caliente y vino
Degustaciones
