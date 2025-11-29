Week-end animations et promos de Noël ZA Les grands Près Saint-Maurice-sur-Eygues

Week-end animations et promos de Noël

ZA Les grands Près Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Idées cadeaux

Offres spéciales

Jeu de piste

Atelier carte du père Noel

Chocolat et vin chauds

Dégustations

ZA Les grands Près Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 98 contact@biscuiteriedeprovence.com

English : Weekend entertainment and Christmas specials

Gift ideas

Special offers

Treasure hunt

Santa’s card workshop

Hot chocolate and wine

Tastings

German : Wochenende Animationen und Promos zu Weihnachten

Geschenkideen

Besondere Angebote

Spiel auf der Piste

Workshop Weihnachtskarte

Schokolade und Glühwein

Verkostungen

Italiano :

Idee regalo

Offerte speciali

Caccia al tesoro

Laboratorio di carte di Babbo Natale

Cioccolata calda e vino

Degustazioni

Espanol : Eventos de fin de semana y ofertas especiales de Navidad

Ideas para regalar

Ofertas especiales

Caza del tesoro

Taller de tarjetas de Papá Noel

Chocolate caliente y vino

Degustaciones

